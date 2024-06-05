Bodrum FK’nın yolları dikenli

SIFIRDAN zirveye nasıl çıkılacağını merak edenler için Bodrum FK'nın hikayesine bakmanızı öneririm. Geçen sene Pendikspor ile Birinci Lig Play-Off Finali'nde Süper Lig'in kapısından dönen yeşilbeyazlı ekip, bu kez hata yapmadı. Başarı basamaklarını birer birer çıkan Muğla ekibinin aslında mucizeyi de gerçeğe dönüştürerek 'Peri masalı' yazdı. Bundan 10 sene önce Bölgesel Amatör Lig'de top koşturan Bodrum FK ve Bodrum şehri, birçok kişi tarafından tatil beldesi ve o tatil beldesinin küçük mahalle takımı olarak görülse de yerel halk o takıma ve futbola kadar tutkuluydu ki adeta Muğla temsilcisini küllerinden yarattı.

TAKIMDA HEYECAN SÜRÜYOR

Zorlu günler geçiren ve ekonomik sıkıntılar ile mücadele eden Bodrum FK, geçirdiği 10 senelik periyotta kendini 3. Lig, 2. Lig ve Birinci Lig derken Süper Lig'de buldu. Hem de bu başarıyı yüksek bütçeli ve yıldız isimlerle elde etmedi. Amatör kümeden bu yana kadroda olan Erkan Değişmez, Celal Dumanlı gibi armaya adanmış hayatlarla zafer ilan edildi.Geçen sene büyük bir hezimet ile Pendik karşısında boynu bükük bir şekilde eve dönen Bodrum FK, bu mağlubiyete rağmen radikal kararlar alıp kadro ve teknik ekipte büyük ölçüde bir değişikliğe gitmedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve kadrodaki önemli isimleri elde tutmayı tercih eden yeşil-beyazlılar, Gökdeniz gibi yetenekli isimlerin bonservisini de alarak futbol otoritelerinin savunduğunun aksine 'istikrar'ı tercih etti. Özellikle sezon başında İsmet hocaya hissettirilen güven takıma başarı olarak geri döndü. Hoca bütün demeçlerinde mütevazi tavrıyla herkesin gönlünü fethetmişti. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da "Bizim direkt şampiyon olma ihtimalimiz zor, biz sezonu Play-Off hattı içinde tamamlamak istiyoruz" diyordu. Temkinli davranarak camiayı üst düzey beklentilere sokmadan sakince ilerlemeyi tercih etmişti İsmet hoca. Bütün sezon çizgisini hiç bozmadan bu doğrultuda devam etti.

İNİŞ-ÇIKIŞ SÜRÜYORDU

Sezona Giresunspor galibiyetiyle başlayan Bodrum FK, görece başarılı bir grafik yakalasa da ara ara aldığı mağlubiyetlerle inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in Play-Off ile ilgili düşüncelerini ligde aldığı sonuçlar adeta teyit ediyordu. Oyuncular bu takımın Süper Lig'e çıkması için elinden geleni yapmaya hazırdı ancak bazı şeyler öyle istenildiği gibi anında olmuyordu. Ligin ilk mağlubiyeti Gençlerbirliği maçıyla geldi. Bu takımda ufak bir moral bozukluğu yaratsa da 3. hafta alınan mağlubiyetin ardından Bodrum FK, 1 aylık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Ligin başlamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiş ve puan cetveli yavaş yavaş gelecek adına takip edenler için bir fikir veriyordu. 7. haftanın sonunda Bodrum ekibi, 14 puan ile kendini 4. sırada bulmuştu. Geçen 7 haftanın ardından Bodrum FK, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Çorum FK gibi önemli takımları yenerek özgüven tazelemişti. İşte zorlu, dikenli ve meşakkatli şampiyonluk yolunun ilk adımları böyle atılmıştı.

BAŞARININ SEMBOLÜ KONTEYNER

Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül, Süper Lig mucizesini değerlendirdi. "Kimse yıldız transferi beklemesin" diyen Tekgül, "Konteynırda yatan, tek bir çim sahadan başka tesisi olmayan oyuncuların yanına milyon dolarlık futbolcu koymayacağız" dedi.

Birinci Lig Play-Off Final maçında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdıran Bodrum FK'da Genel Müdür Süleyman Tekgül, Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'e özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz gün, Yeni Asır Gazetesi'nin "Konteynerdan Süper Lig'e" başlıklı manşetine değinen Tekgül, "Bizim için çok anlamlı bir haber. Başarının temelinde konteyner mantığı yatıyor" yorumunda bulundu.

ISMET TASDEMİR İLE YOLA DEVAM

BODRUM FK yönetimi istikrarı seçerek geçen sezon takımı ilk yılında Birinci Lig Play-Off Finalleri'ne kadar götüren teknik direktör İsmet Taşdemir ve ekibiyle yola devam etti. 2021'de takımın başına geçen 50 yaşındaki teknik adam 3. sezonunda Süper Lig hedefi için yeniden kolları sıvadı.

İSTİKRARA DEVAM

Hemen hemen tüm futbolcularla sözleşmelerin devam ettiğini, önümüzdeki günlerde iç transferde futbolcularla masaya oturacaklarını ifade eden Tekgül, dengeleri bozmayacaklarını ifade etti. Tekgül, "Kimse bizden flaş transfer beklemesin. Bu başarı, konteynerda kalan yatan, bir çim sahadan başka antrenman tesisi ve konforu olmayan oyuncularındır. Bu oyuncularımızın yanına, milyon dolarlar verip asla futbolcu almayacağız. Takımın dengesini asla ve asla bozmayız. Başarıyı üst üste bu mantıkla yakaladıysak, Süper Lig'de de yakalayacağımıza emin olun" şeklinde konuştu.

"ANADOLU'YA MODEL OLACAK"

Kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtıklarını ifade eden Tekgül, "Son üç yıl ve bu sene çok farklı oldu. Ege'de sayılıdır bir ilçenin Süper Lig'e çıkması. Bodrumumuzun Süper Lig'e çıkması hepinizin başarısıdır. 4 bin kişilik bir seyirci kapasiteli bir stattan Süper Lig'e çıkmak çıkmak öyle geçiştirilecek bir başarı asla değildir. Bu tüm Anadolu kulüplerine model olacak, örnek olacak bir azmin zaferidir. Bugün ne bir futbolcu kardeşimize, ne bir devlet kurumuna, ne de bir esnafa kulübün tek kuruş borcu yok. Bu da bir kulüp modelidir" dedi.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Tüm ilçe olarak başarıya inandıklarını belirten Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül, "Biz başaramayacağımız hiçbir şeyin hayalini kurmadık. Bugün bunu başaracağımızı, bu kadro ile inandık ve başardık. Bodrum halkı da bu takıma inandı ve bu inançla başarı geldi. 93 yıllık çınarımızın amatör ruhu bu başarının temel anahtarıdır. Bugün dediğiniz gibi 4 bin kişilik stat, bir çim antreman sahası ve konteyner bizim başarımızın sembolüdür. Bu başarının altında inanmışlık ve özgüven var. Bugün Bodrum forması ile sahaya çıkan her arkadaşım bir inançla ve azimle formasını terlettiği için, başarı kendiliğinden geldi. Bizim için önemli olan zaten budur" diye konuştu.

TEKGÜL: BODRUM'DA OYNAYACAĞIZ

BODRUM İlçe Stadı'nın ışıklandırma sorunu ve Süper Lig kriterlerine uymaması nedeniyle, yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de maçlarını nerede oynayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ancak Kulüp Genel Müdürü Süleyman Tekgül, "Bizim literatürümüzde 'Yetişmezse' diye bir şey asla yok. Stadımız 2024- 2025 sezonuna yetişecek. Bu yıl tüm maçlarımızı ne olursa olsun kendi sahamızda, Bodrumluların önünde oynayacağız' dedi.

ŞAMPİYON KADRO BOZULMAYACAK

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon planlamalarına başladı. Geçen hafta Sakaryaspor'u Play-Off finalinde 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde eden ve günler boyunca Süper Lig'i kutlayan yeşil-beyazlıların ilk etapta iç transferde hamleler yapacağı kaydedildi. 3 sezon önce 2'nci Lig'de Bodrum FK'yı devralıp Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir'le yola devam etmeyi düşünen yeşil-beyazlı yönetimin, tecrübeli teknik adamdan geniş çapta rapor alacağı vurgulandı.

GENÇLER VİTRİNE ÇIKACAK

Taşdemir'in ise takımın dağılmasına müsade etmeyeceği ve iskelet kadronun korunup Süper Lig'e uygun takviyeler isteyeceği öğrenildi. "Biz bir aileyiz" açıklamalarında bulunan İsmet Taşdemir'in genç futbolcuları da Süper Lig'de vitrine çıkaracağı dile getirildi.

İLÇE STADI'NDA HUMMALI ÇALIŞMA

SÜPER Lig'de maçlarını evinde oynayabilmek için İlçe Stadı'nı revizyona sokacak yeşil-beyazlı yönetim ilk olarak ışıklandırma sorununu ortadan kaldırmaya çalışacak. Tribün düzenini de sağlamayı planlayan yönetim, maçları mutlaka Bodrum'da oynamak istiyor. Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Öztürk, "Maçlarımızı evimizde oynamak istiyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yardımlarıyla bunu mümkün kılarız" demişti. Bodrum FK stadını yetiştiremediği takdirde İzmir, Akhisar, Denizli ya da Antalya'da rakiplerini ağırlayabilir. Stattaki değişiklikler yetişmezse ligin ilk haftalarında maçların farklı statta oynanabileceği öğrenildi.