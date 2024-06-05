Denizlili Emine’den Bakü’de altın madalya

TÜRK Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Final Yarışlarında, Türkiye'yi temsil eden Denizlili Emine Doğa Aktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de altın madalya kazanarak gurur yaşattı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve KKTC'den sporcuların yarışları müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Sporcular kategorilerine göre 30 dakika boyunca yüzerek en iyi mesafeyi kat etmeye çalıştı. 11-13 yaş kategorisinde Denizli'den katılarak ülkemizi temsil eden Emine Doğa Aktaş, önemli bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Altın madalya sonrası duygularını paylaşan genç sporcu ü