Filenin Efeleri Slovenya karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında bugün Slovenya'yla karşılaşacak. Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını bugün TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak. Ayyıldızlılarda Japonya kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almıyor. Filenin Efeleri yarın saat 13.30'da Polonya, 8 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da İran ve 9 Haziran Pazar günü saat 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.