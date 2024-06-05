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Haberler Spor Pınar Karşıyaka’da Furkan ayrıldı

Pınar Karşıyaka’da Furkan ayrıldı

22 yaşındaki pivot yeşil-kırmızılılara veda eden ilk Ilarya Zararsız Emine Doga Aktas Fulya Ergen isim olurken, İstanbul ekibi Bahçeşehir’e imza a

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka’da Furkan ayrıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off Yarı Finali'nde Anadolu Efes'e elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka'da ayrılık rüzgarı esti. Yeşil-kırmızılılarda pivot Furkan Haltalı takımdan ayrıldı. Karşıyaka'ya Anadolu Efes'ten gelen 22 yaşında, 2.06 boyundaki genç basketbolcu bu sezon ligde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalaması yakalamayı başardı.

AYRILIKLAR SÜRECEK

Furkan Haltalı, yeşil-kırmızılı formayla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan ilk isim olan Milli basketbolcu Bahçeşehir Koleji'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka'da ayrılıkların sürmesi beklenirken, takviye çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

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