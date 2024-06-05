Pınar Karşıyaka’da Furkan ayrıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off Yarı Finali'nde Anadolu Efes'e elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka'da ayrılık rüzgarı esti. Yeşil-kırmızılılarda pivot Furkan Haltalı takımdan ayrıldı. Karşıyaka'ya Anadolu Efes'ten gelen 22 yaşında, 2.06 boyundaki genç basketbolcu bu sezon ligde 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalaması yakalamayı başardı.

AYRILIKLAR SÜRECEK

Furkan Haltalı, yeşil-kırmızılı formayla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.1 sayı, 3.8 ribaund, 0.7 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan ilk isim olan Milli basketbolcu Bahçeşehir Koleji'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka'da ayrılıkların sürmesi beklenirken, takviye çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.