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Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi

Hollandalı çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu. Kara Kartal, Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine 2015 yılında Feyenoord'da başlayan van Bronckhorst, burada 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası kazandı. Son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı burada ise 1 kez İskoçya Kupası'na uzanırken, takımına 2021-22'de Avrupa Ligi'nde final oynatmış ancak finalde Frankfurt'a elenmişti.

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