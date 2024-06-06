Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu. Kara Kartal, Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine 2015 yılında Feyenoord'da başlayan van Bronckhorst, burada 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası kazandı. Son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı burada ise 1 kez İskoçya Kupası'na uzanırken, takımına 2021-22'de Avrupa Ligi'nde final oynatmış ancak finalde Frankfurt'a elenmişti.