Denizli TÜFAD’da seçimi Bülent Fil kazandı

TÜRK futboluna tanınmış teknik direktörler kazandıran ve gerçekleştirdiği sosyal aktivite ve etkinliklerle Denizli'nin Türkiye çapında sesinin duyulmasına vesile olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. 11.Olağan Genel Kurul Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda seçime tek liste ile gidildi. 22 yıldır görevde kalarak büyük bir başarıya imza atan Başkan Bülent Fil ve ekibi güven tazeledi. Görevde kaldığı süre boyunca iz bırakan projelere imza atan Başkan Fil ve ekibi, 3 yıl daha göreve seçilirken, çeyrek asır boyunca görevde kalarak büyük bir başarıya imza atmış olacak. Fil, "Genel kurulumuzda bizleri tekrar göreve getiren tüm delegelerimize şahsım ve yönetim kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız. Yeni ufuklara açtığımız yelkenle, projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.