Ege Üniversitesi futbolda Türkiye şampiyonu

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 2023-2024 Sezonu Futbol Süper Lig Finali'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni mağlup eden Ege Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. İTÜ Ayazağa Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan final mücadelesinde Ege Üniversitesi, Dumlupınar'ı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Tüm takımı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz, spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Spor kulübümüz birçok alanda sporcu yetiştirmeye başladı. Öğr. Gör. Dr. Aykut Eren Canüzmez'i ve sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.