Hedeften hiç şaşmadı

PEŞ peşe alınan galibiyetlerle Bodrum Futbol Kulübü, iyice havaya girmişti. Puan cetvelinde 4. sırada konumlanan Muğla ekibi, iyice motive olmuş ilerliyordu. Her şeye rağmen teknik direktör İsmet Taşdemir, temkinli olma konusunda camiayı ve takımı uyarıyordu. Çünkü 1. Lig eskisi gibi düşük bütçeli ve hafife alınabilecek basit bir lig değildi. Kadrosunun kalitesini biliyor ancak rakiplerinin de gücünün farkındaydı. İyi giden hava Çorum galibiyetinin ardından sekteye uğramaya başlamıştı. Eyüpspor'a mağlup olan Muğla temsilcisi, 2 hafta sonra Boluspor'a mağlup olarak peş peşe puan kayıpları yaşamaya başlamıştı. Buna rağmen 10. haftanın sonunda 6. sırada konumlanan yeşil-beyazlılar, Play-Off hedefinden şaşmamıştı.

"YA BATACAĞIZ YA ÇIKACAĞIZ"

SON olarak ilk devrenin son mağlubiyetini Adanaspor karşısında alan Bodrum FK, yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Play-Off hattından çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise 'ya batacağız, ya çıkacağız' diyordu. Bu tempo ve motivasyonla ligde devam eden Taşdemir'in öğrencileri, Adana mağlubiyetinin ardından 5 haftalık bir yenilmezlik serisi başlatarak müthiş bir grafik yakalamıştı. İlk devrenin son maçı ise herkesi daha çok motive etmişti. Teknik direktör değişikliği yapan Göztepe ligde fırtınalar estirirken, bu havayla Bodrum ile karşılaşmaya geldi. Ancak Bodrum ekibi, Göz- Göz'ün karşısında adeta dünya devi gibi futbol oynuyordu. Önce Samet, ardından Ogün Bayrak'ın kendi kalesine attığı gol ve son olarak Kenan Özer'in golü şampiyonluk iddiasındaki Göztepe'yi ağır yaralarken, Bodrum'u adeta ayağa kaldırmıştı. Bu galibiyet ile Bodrumspor yeniden hedefine dört elle sarıldı.

KENAN FARK YARATTI

Bodrum FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer, sezon başında yaşadığı sakatlığın etkisini bir süre üzerinden atamamıştı. Takımın Gökdeniz ile birlikte en etkili ismi olan Kenan'ın form tutamaması yeşil-beyazlıların puan kayıplarında en göze batan konuydu. İlk yarının son haftalarında istediği forma ulaşan tecrübeli futbolcunun önderliğinde Muğla ekibi, yeni bir kimliğe bürünerek hedefe doğru koşmaya başladı.

TARAFTAR SERİDE BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

BODRUM FK'nın taraftarları takımın itici gücü oldu. Puan kayıpları yaşanan dönemde bile takıma ve teknik ekibe olan desteğini kesmeyen yeşilbeyazlı taraftarlar Bodrum FK'nın yakaladığı müthiş seride pay sahibi oldu.