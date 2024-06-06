Nazilli’ye tesis şoku

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor tesis şokuyla sarsıldı. Şirketleşme sonrası Nazilli Belediyesi'nin kulüpten desteğini çekmesinin ardından haziran ayı belediye meclis toplantısında Nazillispor'un kullandığı belediyeye ait tesislerden çıkarılmasına karar verildi. Belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı kararla Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri, Pınarbaşı Sahası ve Sümer Sahaları, siyah-beyazlı kulübün kullanımına kapandı. Kararın ardından daha önce adı Nazilli Belediyespor olan kulüp, tesisleri boşaltacak. Bunun yanı sıra Nazillispor yeni sezon kapsamında teknik direktör arayışlarına da başladı. Şirketleşme hamlesinin ardından Kulüp Başkanı Şahin Kaya, teknik direktörlük için Yüksel Yeşilova ile dirsek temasına geçti. Yüksel Yeşilova'nın ekibiyle birlikte Nazilli'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.