Novak Djokovic tahtını kaptırıyor

TENİSTE erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale çıktığı Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle çekildi. İlk iki maçında 9 saatten fazla kortta kalan 37 yaşındaki yıldız, Cerundolo maçının 2. setinde tıbbi mola almıştı. Djokovic'in çekilmesinin ardından Norveçli Casper Ruud, hükmen galibiyetle tur atladı. 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ise, Djokovic'in bıraktığı puanlar sonrası 10 Haziran'da güncellenecek dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi. 22 yaşındaki Sinner, dünya 1 numarasına yükselen ilk İtalyan erkek tenisçi olacak.