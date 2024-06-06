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Haberler Spor Novak Djokovic tahtını kaptırıyor

Novak Djokovic tahtını kaptırıyor

HABER MERKEZİ
Novak Djokovic tahtını kaptırıyor
TENİSTE erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale çıktığı Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle çekildi. İlk iki maçında 9 saatten fazla kortta kalan 37 yaşındaki yıldız, Cerundolo maçının 2. setinde tıbbi mola almıştı. Djokovic'in çekilmesinin ardından Norveçli Casper Ruud, hükmen galibiyetle tur atladı. 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ise, Djokovic'in bıraktığı puanlar sonrası 10 Haziran'da güncellenecek dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi. 22 yaşındaki Sinner, dünya 1 numarasına yükselen ilk İtalyan erkek tenisçi olacak.
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