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Haberler Spor Tire FK hız kesmiyor

Tire FK hız kesmiyor

NADİR UYSAL
Tire FK hız kesmiyor
3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire FK'da iç transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün, sol kanat oyuncuları 23 yaşındaki Murat Elkatmış, 22 yaşındaki Murat Çoban ve 36 yaşındaki kurt golcü kaptan İlhan Arslanoğlu ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar ikinci günde ise defansın ortasını sağlamlaştırdı. Geçen sezon performanslarından memnun kalınan stoperler 21 yaşında Recep Kara, 31 yaşındaki Kadir Mert Örentepe ve 26 yaşındaki Miran Avcı ile her konuda anlaşmaya varıldı. Kulüp Başkanı Hüma Yüksel, "Oyuncularımız bizi, biz oyuncularımızı tanıyoruz. Hepsinin şampiyonlukta emekleri büyük. Karakteri ve sorumluluk bilinci yüksek oyuncularla yola devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni sezonun takımını teknik ekibin raporu doğrultusunda oluşturuyoruz. Yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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