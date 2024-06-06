Yıldırım’dan Koç’a rest

FENERBAHÇE'DE 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak seçimli genel kurul öncesi hareketlilik yaşanıyor. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ile yeniden liste hazırlayan Ali Koç arasında gerilim her geçen gün yükseliyor. Sarı-lacivertli ekipte, 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra 6 yıl önce seçimle koltuğu Ali Koç'a devretmek zorunda kalan Yıldırım, rakibine rest çekti. Yıldırım, Koç'un televizyon programına çıkma teklifini reddetti. Yıldırım, Koç'tan gelen teklife 'Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır' yanıtını verdi.

Yıldırım, "Muhatabımız, başkan adaylığı için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir" diyerek rakibi Koç'a genel kurulu işaret etti.

"ISRARI ANLAMSIZDIR"

Yıldırım, "Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli genel kongrede bir araya geleceğiz. Tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için oylarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO'YA YILLIK 10,5 MİLYON EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon Euro'ya anlaştıklarını açıkladı. Kulüp dün yaptığı bildirimle Portekizli teknik adamın yıllık 10.5 milyon Euro garanti ücret alacağını duyurdu. Koç, "Aziz Yıldırım "Bu adam aptal mı, ben 15 verdim nasıl altına kabul etti. O zaman menajerlere açıktan para vermişlerdir" dedi. Bu suç, bu çok ağır bir iddia. Yıldırım "15 milyon Euro'ya anlaştım" diyor ama biz bütün ekibine yıllık 12 milyon Euro verdik. Aziz Bey'in dediği 15 kendisine mi yoksa ekibiyle birlikte mi bilmiyorum" dedi.

SARI-LACİVERTLİLERDEN GS'YE THURAM ÇALIMI

ORTA sahada Fred'in yanına partner arayan F.Bahçe, G.Saray'ın da istediği Khephren Thuram için harekete geçti. Fransız ekibi Nice'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 29 maçta 1 gol atıp, 1 asist üretti. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.