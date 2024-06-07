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Haberler Spor Mauro Icardi’den şaşırtan hamle

Mauro Icardi’den şaşırtan hamle

HABER MERKEZİ
Mauro Icardi’den şaşırtan hamle
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle gündemde. Arjantinli yıldız kişisel hesabından Galatasaray hikayelerinin bulunduğu kısmı silerken, bu hareketi 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını da beraberinde getirdi. Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden Arjantinli bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, bu hamle yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.
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