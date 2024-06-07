Mauro Icardi’den şaşırtan hamle

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle gündemde. Arjantinli yıldız kişisel hesabından Galatasaray hikayelerinin bulunduğu kısmı silerken, bu hareketi 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' sorularını da beraberinde getirdi. Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden Arjantinli bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, bu hamle yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.