Taşdemir: Yıldız adayları arıyoruz

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, zor koşullara rağmen gelen şampiyonluğun ardından Yeni Asır Gazetesi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Mucizeye imza atarak Süper Lig'e yükselmeyi başaran ekip vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlarken Taşdemir transfer politikalarını da açıkladı.

Bodrum FK'nın yıldız transfer yapacak bir bütçesi olmadığını hatırlatan Taşdemir, "Bizim çok geniş ve yıldız adayı arayan scout ekibimiz var. Yıldız transfer yapmayacağımızı ilan ediyoruz. Yapmak istediğimiz, gelecek vadeden ve markalaşabilecek isimleri keşfederek takımımızda performans beklemek olacak. Şampiyon olduğumuz ligde de milyon Euro değeri olan oyuncular vardı fakat biz keşfettiğimiz oyunculardan performans bekledik. Tunahan, Ahmet, Eray, Furkan Apaydın gibi gelecek vadeden isimleri transfer ettik. Şampiyonluğumuza çok önemli katkılar sundular" dedi.

Taşdemir, gelecek sezon bazı kesimler tarafından Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan bir takım olduklarını söyleyerek, "Futbol sahada oynanıyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Aile ortamı ve inanmışlıkla ligde tutunuruz" şeklinde yorumda bulundu.

BODRUM'DA OYNAMAK İSTİYORUZ

BODRUM İlçe Stadı'yla ilgili çalışmaların hızlıca başlaması istediğinin altını çizen Taşdemir, "Işıklandırmayla ilgili siparişler verildi. İmalat süreci var. O tamamlandıktan sonra ışıklandırma yapılacak. Yaklaşık 15 gün sürecek. Maçlarımızı Bodrum'da oynamak istiyoruz. Ben Bodrum'daki halkın İcardi'yi canlı izlemesini isterim. Bir şekilde maçı İzmir, Antalya, Ankara, Denizli veya çevre bir şehirde oynarız ancak bu buradaki vatandaşlara haksızlık olur. Ben halkın Mourinho'yu görmesini isterim. Bizim şehrimizin ve emeğimizin meyvesini başka şehirlerin yemesini istemem" diye konuştu.

Taşdemir, Mourinho açıklamalarının çarpıtıldığını kaydederek "Ben daha Süper Lig'e çıkar çıkmaz dünyanın önde gelen, dünyanın kabul ettiği, dünyanın en başarılı beş hocasından bir tanesini karşısında kalkıp hadsizlik yapacak bir insan değilim. O açıklamaları farklı yerden koparttılar" dedi.

İŞTE O PREFABRİKLER

Tesislerin çok yeterli olmadığını ifade eden İsmet Taşdemir, "Elimizdeki imkanlar birçok takıma kıyasla yetersiz. Görüyorsunuz oyuncularımız ve teknik ekibimiz prefabrik evleri kullanıyor. Yemeklerimiz bu prefabrik evlerde pişiyor. Ama bunu biz bahane olarak kimseye sunmayacağız. Biz inandığımız ve bu aile ortamını sürdürdüğümüz sürece bunların hiçbir önemi yok" diye konuştu.

'KEDİLERİMİZ UĞURUMUZ"

Tesislerdeki kedilerinin şampiyonluğun uğuru olduğunu söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Tesislerimizde beslediğimiz kedilerimiz var. Bir çifttiler sezon sonuna doğru yavruladılar ve bize o kadar iyi geldiler ki anlatamam. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar aramıza katıldıktan sonra buraya neşe geldi ve bizi ayağa kaldırdı. Düştüğümüz zamanlarda bile onların tatlı enerjisiyle yüzümüze gülümseme geldi. Kedilerimiz çok kıymetli, takımı adeta motive ediyorlar" dedi.

"GİDENLER MUTLAKA OLACAK"

GELECEK sezon Süper Lig'de mücadele edecekleri için bazı isimlere veda edeceklerini belirten İsmet Taşdemir, "Biz burada aile gibiyiz zaten başarımızın anahtarı da bu ancak futbol profesyonel bir yapı. O nedenle içimizden gelmese de maalesef takımdan ayrılacak isimler olacak" dedi.