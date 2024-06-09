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Haberler Spor Altay’da Ozan’a sürpriz talip

Altay’da Ozan’a sürpriz talip

İzmir ekibinin deneyimli file bekçisine Iğdır FK’nın kanca attığı iddia edildi

HABER MERKEZİ
Altay’da Ozan’a sürpriz talip
TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'e sürpriz bir talip çıktı. İzmir temsilcisinin deneyimli file bekçisine 1'inci Lig'e yükselen Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play- Off finalini kazanarak bir üst lige yükselen Iğdır temsilcisinin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki file bekçisine teklif sunduğu belirtildi. Altay'dan ayrılmayı düşünen Ozan'ın hangi kulübe gideceği konusunda henüz kararını vermediği, teklifleri değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi. Son 2 sezonda Altay'ın kalesini korumaya başlayan Ozan, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 35 maçta görev yaptı.
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