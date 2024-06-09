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Haberler Spor Etnospor heyecanı tam gaz

Etnospor heyecanı tam gaz

6. Etnospor Kültür Festivali’nde üçüncü gün heyecanı yaşanırken, güreş ve atlı gösteri müsabakaları ile konserler beğeni toplamaya devam etti.

HABER MERKEZİ
Etnospor heyecanı tam gaz

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün heyecanı yaşandı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde güreş ve atlı gösteri müsabakaları seyircilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyonun güreş müsabakalarında karakucak güreşi, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, kapışmalı aba güreşi, kuşak güreşi gibi çeşitli güreş türleri sergilenirken; atlı gösterilerde ise atlı güreş, atlı okuçuluk, atlı akrobasi ve atlı savaş sanatları ve atlı cirit gibi yüzlerce yıllık geleneklerimiz sergilenmeye devam etti.

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI

Müsabakalara ek olarak dün organizasyonun üçüncü gününde müzik şöleni de yaşandı. Tasavvuf müziğinde Sedat Anar ve Grup Genç ile pop müzik sanatçısı Mazhar Alanson şarkılarıyla festivale gelen seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Bölgesel kültür tanıtımları, çocuk sanat ve spor atölyeleri, okçuluk aktiviteleri, binicilik aktiviteleri ile organizasyon tam not aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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