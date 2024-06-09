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Haberler Spor Real Madrid’ten Arda için rest

Real Madrid’ten Arda için rest

HABER MERKEZİ
Real Madrid’ten Arda için rest
REAL Madrid'in Arda Güler için gelen yedi transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yaz, milli futbolcuyu kadrosuna katan Real Madrid, Arda'nın gelişim sürecinin Real Madrid'de yüksek profilli yıldızlarla beraber şekillenmesini istiyor. İspanyol ekibinin aldığı bu kararla beraber gelecek sezon Kylian Mbappe ve Endrick'in de katılacağı hücum rotasyonunda forma rekabetine girecek olan Arda da takımda kalmayı hedefliyor. Bu arada Golden Boy ödülüne aday olan Arda için sosyal medyada destek çağrısı yapan Real Madrid, genç oyuncunun prestijli ödüle ulaşması için oy topladı.
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