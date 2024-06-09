Taşdemir kortta Seedorf’u yendi

Süper Lig'e çıktığını ilan etmesinin ardından yeni sezon öncesi moral depolamak için Antalya'ya tatile giden Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, Milan'ın efsane oyuncusu Clarence Seedorf ile tenis oynadı. Taşdemir Seedorf'u ilk seti 6-2 ikinci seti de 6-2 olmak üzere 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, oyuncular Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez ile teknik heyet izledi. Kıyasıya mücadele eden ikili, karşılaşmanın ardından objektiflere poz vererek bu karşılaşmayı ölümsüzleştirdi.