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Haberler Spor Basatemür gözde

Basatemür gözde

SERKAN TATLI
Basatemür gözde
SOMASPOR'UN başarılı teknik direktörü Burhanettin Basatemür'ün talipleri artmaya başladı. Somaspor'u 2. Lige taşıyan, aynı zamanda amatör kulüplerden takıma ve Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen deneyimli çalıştırıcıya 1. ve 2. Lig'den tekliflerin geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Basatemür, "5 senedir genç oyunculardan kurduğumuz kadrolarla üst sıraları her zaman zorlayan bir ekip olduk. Somaspor'da yönetimle birlikte Türkiye'ye örnek olacak işler yaptık. Ancak şu an için yönetimle anlaşamadık. Çok sayıda teklif var, değerlendirip en iyi kararı vereceğiz. Önümüzdeki günlerde netlik kazanınca açıklayacağım" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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