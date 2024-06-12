Basatemür gözde

SOMASPOR'UN başarılı teknik direktörü Burhanettin Basatemür'ün talipleri artmaya başladı. Somaspor'u 2. Lige taşıyan, aynı zamanda amatör kulüplerden takıma ve Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen deneyimli çalıştırıcıya 1. ve 2. Lig'den tekliflerin geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Basatemür, "5 senedir genç oyunculardan kurduğumuz kadrolarla üst sıraları her zaman zorlayan bir ekip olduk. Somaspor'da yönetimle birlikte Türkiye'ye örnek olacak işler yaptık. Ancak şu an için yönetimle anlaşamadık. Çok sayıda teklif var, değerlendirip en iyi kararı vereceğiz. Önümüzdeki günlerde netlik kazanınca açıklayacağım" dedi.