Bodrum FK sağ şeritte

MUĞLA'NIN Süper Lig tarihindeki tek temsilcisi olan Bodrum FK, burada kalıcı olmak için harekete geçti. Kadrosunu büyük ölçüde koruyacak olan yeşil-beyazlılar, nokta atışı transferlerle gücüne güç katmayı hedefliyor. Bodrum yönetimi bu doğrultuda arayışlarını Karadeniz'e yöneltti. Savunmanın sağına Üzeyir Ergün ile rekabete girecek bir isim arayan Muğla ekibi, Samsunspor'dan Zeki Yavru'yu listesine ekledi. Süper Lig ekibi ile henüz sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ bekle, yönetim tarafından ilk temas kuruldu. Tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde olması da transferde Bodrum'un elini güçlendiriyor.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

ZEKİ Yavru konusunda Bodrum atağa kalkarak oyuncuya cazip bir teklif sundu. Sağ bekin de Bodrum'un konumu ve Süper Lig'deki hedefleri itibariyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Trabzon altyapısından yetişen Zeki burada profesyonel olduktan sonra, 141 Trabzon, Kayseri, Gençlerbirliği, Akhisar, Denizlispor, Yeni Malatya ve Giresunspor formalarını terletti.

MUĞLA EKİBİNDEN GELECEĞE YATIRIM

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde ilk hamleyi gerçekleştirmek üzere. Yeşil-beyazlılar, Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile anlaştı. Yeşil-beyazlı kulübün genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Yusuf, geçen sezon 2'nci Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum temsilcisinin tecrübeli isimlerin yanı sıra Yusuf gibi gelecek vaadeden gençleri kadrosuna katmaya devam edeceği belirtildi.