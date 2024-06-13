Altınordu’da Hasan’ın gözü yüksekte

TFF 2. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapısında yetişen genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı, takımında ve U19 Milli Takımı'nda başarı istiyor. U19 Milli Takımı'mızda görev yapan 19 yaşındaki futbolcu Altınordu forması ile oldukça başaralı bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "İlk kez bu sezon lig maçlarında forma giydim. Bu maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Liglerimiz devam ederken de U19 Milli Takımı'mızın oynadığı maçlarda görev aldım. Artık temmuz ayında oynayacağımız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası maçlarını düşünüyoruz. Burada da takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.