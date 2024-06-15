Enes’e süper kanca

TFF 2. Lig'den düşen Altay'ın genç orta sahası Enes Öğrüce'ye 'Süper' talip var. Geçen sezon gösterdiği performans ile Süper Lig ekiplerinin radarına giren Öğrüce'nin Alanyaspor ve Başakşehir'in transfer listesinde üst sırada yer aldığı öğrenildi. Genç yeteneği kadrolarına katmak için çalışmalara başlayan iki kulüp önümüzdeki hafta Altay'ın kapısını çalacak. Ancak, transferin gerçekleşmesi için siyah-beyazlı ekip ile anlaşma sağlanması gerekiyor. Enes Öğrüce'nin sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor ancak oyuncunun gitmek istemesinin, transfer sürecini hızlandırabileceği ifade edildi.

ENES ÖĞRÜCE'DE İSTİYOR

Öğrüce'nin menajeri, oyuncunun gelecek sezon için üst liglerde oynamak istediğini doğruladı ve transfer için yeşil ışık yaktı. Altay cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Enes Öğrüce'nin önümüzdeki günlerde geleceği hakkında net bir karar alması bekleniyor. Süper Lig'e terfi etmek isteyen genç forvet, kariyerinde yeni bir döneme adım atmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin transfer hamlesiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.