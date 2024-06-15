Guirassy trafiği

Edin Dzeko ile 1 yıl daha anlaşan Fenerbahçe hücum hattına flaş bir ismi dahil etmek için çalışmalarını devam ettirirken Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy için düğmeye basıldı. Yıldız futbolcunun 20 milyon euroluk bonservis bedeli ile ilgili hesap kitap yapılmaya başlandığı öğrenilirken Jose Mourinho'nun da futbolcuyla ilgili istekli olduğu biliniyor. Gineli santrfor için Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların da teklifinin olduğu vurgulandı. Guirassy, geride kalan sezonda Stuttgart'da 30 maça çıktı. 28 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 30 gol atma başarısı gösterdi ve 3 asist yaptı. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu Lille, AJ Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes'te oynadı. Stuttgart, 2023-2024 sezonu başında tecrübeli forvet için 9 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

MOURİNHO'NUN İLK SINAVI A.WACKER'LE

Fenerbahçe'nin, 22 Haziran'da başlayacak Avusturya kampı çerçevesinde hazırlık maçı programı belli oldu. Kamp döneminde sarılacivertliler Jose Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçını 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynayacak. Kanarya 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.