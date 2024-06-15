İyi ki doğdun Göz-Göz

FOTOĞRAFLAR:DOĞANCAN BİNGÖL

Göztepe, dün 99. yaşını büşük bir coşkuyla kutladı. Birinci Lig'de şampiyon olarak iki yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönen sarı-kırmızılılar, dün hem yeni yaşını hemde şampiyonluğu doyasıya kutladı. 2006 yılından beri her sene 14 Haziran'da kuruluş yıldönümünü kutlayan İzmir temsilcisi, adeta gelecek sezonki rakiplerine gözdağı verdi. Üçkuyular İskele'den Karantina Alt Geçiti'ne kadar sahil boyunca sıralanan taraftarlar müthiş bir görsel şölen sundu. Yönetim tarafından kurulan sahnede saat 22.00'ye kadar DJ performansı sergilendi. Ardından tam saat 22.00'de Sussuzdede'den ateşlenen işaret fişeğiyle birlikte sahil kesimi adeta alev aldı.

22.00'DEN SONRA BÜYÜK COŞKU

Binlerce taraftar yakılan meşaleler ve atılan havai fişeklerle harika bir görsel şölen oluşturdu. Saat 22.15'te ise tüm Göztepe camiasının beklediği buluşma gerçekleşti. Ünlü sanatçı Levent Yüksel, iki sezondur Göztepe tribünleri tarafından söylenen 'Medcezir' parçasını binlerce taraftar ile birlikte canlı olarak söyledi. Taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar kutlamalar devam etti.

ANKERSEN'DEN MESAJ

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videosuyla İzmir ekibinin ve taraftarlarının 99. yaş gününü kutladı. Ankersen mesajında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, Göztepe camiasının 99. yaş gününü kutluyoruz. Bugün neyi savunduğumuzu, ne için mücadele ettiğimizi kutluyoruz. Göztepe camiasının tutkusunu ve ruhunu kutluyoruz. Aynı zamanda 100. yıl için geri sayıma başlıyoruz. Bu yılın herkes için unutulmaz bir yıl olması için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Desteğiniz, tutkunuz ve kulübe olan bağlılığınız için herkese teşekkür etmek istiyorum. Eminim mi gelecekte hep birlikte özel anlar inşa edeceğiz. Harika bir doğum günü dilerim."

SAĞ KANADA ADAY NDAO

Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gündeminde birçok yerli ve yabancı futbolcu olan İzmir ekibi, transferleri kamp dönemine yetiştirmeye çabalıyor. Son olarak Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao'nun, Göztepe'nin gündemine girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Senegalli oyuncunun transferi, Göztepe taraftarlarını da heyecanlandırmış durumda. Ndao'nun kariyerinde daha önce Karagümrük, Al Ahli, Antalya ve İstanbulspor formalarını terlettiği biliniyor. Ancak, Ndao'nun Konyaspor ile 2026 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.