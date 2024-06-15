KSK’de Akçay imzaladı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Reşit Akçay'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Süper Lig'de Trabzonspor dahil birçok kulüpte görev yapan, Konyaspor'la TFF Süper Kupa'yı kazanıp, UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri yaşarken, alt liglerde 5 şampiyonluk yaşayan Akçay, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen törenle Kaf-Kaf'a imza attı. Akçay'ın imza törenine Başkan Vekili Mustafa Karabağlı, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve şube yönetiminden Rıdvan Gürgönül katıldı. Karşıyaka gibi köklü bir camiada görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten 65 yaşındaki Akçay, "Son yıllarda çıkış arayan ancak bir türlü hedefine ulaşamayan bir Karşıyaka var. Yeni yapılanmayla el birliğiyle başarıya ulaşacağız. Yeni sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağız. Biz çok çalışacağız, çok disiplinli olacağız" dedi.

BURSASPOR YILLAR SONRA

Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkezinde yapılan yeni sezon grup kurasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer aldı. Kura çekiminde yeşilkırmızılıları Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan temsil etti. Kaf- Kaf, grupta yıllar sonra ezeli rakiplerinden Bursaspor'la eşleşti. Son olarak 2005-2006 sezonunda 1'inci Lig'de birbirlerine rakip olan iki takım, ardından 3 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Karşıyaka ile Bursaspor, kupada son olarak 2020-2021 sezonunda 4 Kasım 2020'de rakip oldu. Kaf-Kaf'ın grubunda geçen sezon Play-Off oynayan takımlardan Eskişehirspor'la birleşmesi gündemde olan Anadolu Üniversitesi, Bornova 1877, Kuşadasıspor, Belediye Kütahyaspor, 2'nci Lig'den düşen Düzcespor gibi ekipler de yer aldı.