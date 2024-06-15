Rüya gibi bir açılış!

Tam 1 ay sürecek müthiş futbol heyecanının açılışı da görkemli oldu. Bu yıl Almanya'da düzenlenen dev organizasyonda ev sahibi ile İskoçya'nın A Grubu'nda oynadığı açılış mücadelesi öncesi görsel şov izleyenleri mest etti. Ülke bayraklarının geçit töreni eşliğinde havai fişek gösterileri ile renklenen Münih kentindeki Allianz Arena'daki gecede bu yılın başında hayatını kaybeden "Der Kaiser" lakaplı Alman ikon Franz Beckenbauer de unutulmadı. UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın açılış töreninde Alman efsaneyi anarak onurlandırırken Beckenbauer'in eşi Heidi de yer aldı. Heidi'ye Almanya ile Avrupa Şampiyonu olan kaptanlar Bernard Dietz (1980) ve Juergen Klinsmann (1996) da eşlik etti. Berlin'deki finalin ardından kazanana verilecek olan Henri Delaunay Kupası da getirilirken böylece törende Almanya'nın üç Avrupa zaferi temsil edildi. 75 binin üzerinde bir taraftar grubunu ağırlayan Allianz Arena'daki şov dolu açılışın başlama vuruşu öncesinde Meduza, OneRepublic ve Leony'nin bestelediği 'Fire' şarkısı seslendirildi.

PANZER ŞOVLA BAŞLADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. 10. dakikada soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich'in pasında Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 19. dakikada Musiala rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0. 25. dakikada Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi ancak VAR incelemesiyle ve penaltı iptal edildi.

SKORU EMRE CAN BELİRLEDİ

42. dakikada Portreus'un müdahalesiyle yerde kalan İlkay'a yapılan hareket sonrası Almanya penaltı kazandı. 45+1. dakikada Havertz, ağları havalandırdı: 3-0. 68. dakikada Füllkrug, İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 4-0. 87. dakikada tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1. 90+3. dakikada Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu ve mücadele bu skorla sona erdi: 5-1.