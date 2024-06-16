Potansiyelimiz yüksek

A Milli Futbol Takım'da turnuva öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Takımdaki havadan bahseden Hamit Altıntop, "Ortam nazar değmesin çok iyi diyebiliriz. Futbol biliyorsunuz sonuç olarak her şey olabilir ama gayretimizden, çabamızdan ve konsantrasyonumuzdan hiç şüphe etmeyeceğimiz bir ortam var" ifadelerini kullandı.

BU TAKIMI KORUMALIYIZ

Futbolu savaş alanına çevirmeye gerek olmadığını söyleyen Hamit Altıntop, "Ben aslında futbolda bu baskıyı kabul etmiyorum. Futbol bir eğlence sektörü. Bunu da unutmayalım. Savaş alanına çevirmeye gerek yok. Bu takımı koruyabilirsek, geliştirebilirsek ve önlerini açabilirsek çok değerli olacak. Çünkü takım oyunundan bahsediyoruz. Kendini daha iyi bilen, daha fazla süre alan oyuncu grubu genelde tarih yazıyor. Bu takımda tarih yazabilecek bir potansiyel kesinlikle var" şeklinde konuştu. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ile ilgili konuşan Altıntop, ilk maçta olmasa bile diğer karşılaşmalara yetişeceğini belirtti.