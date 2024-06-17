BJK’de Semih’e R.Madrid takibi

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u da renklerine bağlamak için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in ardından Beşiktaş ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdiği ileri sürüldü. İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre 18 yaşındaki futbolcunun yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izlenecek.

GÜLER DETAYI

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Kalafat'ı Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapıdan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı. Yönetimin, Semih için 25 milyon Euro alt limit belirlediği ifade edildi.