F.Bahçe’den sürpriz atak

Fenerbahçe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan ve Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan Kanarya, Alman yıldız Toni Kross'a kanca attı. Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü. Bu sohbette futbolu bırakma kararı alan yıldız isme Portekizli teknik adam 'Birlikte çalışma' teklifi yaptı. Morinho'nun 34 yaşındaki yıldız ismi, "Futbolu çok erken bırakıyorsun. Kararını bir kez daha gözden geçir. Benim gibi dünya üzerinde seninle çalışmak için çıldıran yüzlerce teknik adam var" sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Cross'un bu teklife net bir yanıt vermediği, ancak Portekizli ünlü teknik adamın yakın markajı sürdürdüğü ifade edildi.

LİVAKOVİC'E ADA'DAN TALİP

Hırvatistan Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Fenerbahçeli file bekçisi Dominik Livakovic'e Ada'dan sürpriz bir talip çıktı. BBC'nin Sunday Mail'den derlediği habere göre; Celtic, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic' talip oldu.