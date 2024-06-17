Göz-Göz tam gaz

İki yıl sonra döndüğü Süper Lig'de başarı basamaklarını tırmanmayı hedefleyen Göztepe, dış transferde gaza bastı. Yerli ve yabancı birçok isme kancayı takan sarı-kırmızılıların son gözdesi Marko Jevtovic oldu. Son olarak Süper Lig ekibi G.Antep FK'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Sırp futbolcu, ön libero olarak görev yapıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un orta sahada tam aradığı özelliklere sahip olan Jevtovic, savunmada da stoper olarak görev yapabiliyor. Bonservisinin elinde olması ve çok yönlü özelliği nedeniyle sarı-kırmızılıkurmaylar 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu listesinde ilk sıraya yerleştirdi.

ÜÇ KULÜP DAHA TALİP OLDU

Antep temsilcisine iki yıl önce Partizan'dan transfer olan Jevtovic'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin işini kolaylaştırıyor. Sarıkırmızılı kurmaylar, deneyimli orta saha ile menajeri kanalıyla temasa geçerken, oyuncuya Süper Lig'den başka tekliflerin de olduğu öğrenildi. Antalya, Alanya ve Konyaspor da Jevtovic ile ilgilenirken, Süper Lig'in yeni ekibi Göz-Göz, kulüp yapısı, taraftar profili ve Avrupa hedefiyle bir adım öne çıkıyor.

Süper Lig'de toplam 139 maçta forma giyen Jevtovic, rakip fileleri tam 15 kez havalandırırken, 3 kez de asist üretti.

4 KUPA KAZANDI

Kariyerinde Novi Pazar, Partizan, Konya, Al Ahli'de de forma giyen Jevtovic; 4 kez kupa kazandı. Sırbistan ekibi Partizan ile 3 kez kupa şampiyonluğu yaşayan ön libero, bir kez de lig kupasını kaldırdı.