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Hakem Gözübüyük’ten milli takıma sunum

Türk asıllı Hollandalı hakem, iletişim ve oyun kuralları konusunda futbolcuları bilgilendirdi. Hakan Çalhanoğlu, sunum sonrası Gözübüyük’e imzalı forma verdi.

HABER MERKEZİ
Hakem Gözübüyük’ten milli takıma sunum

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçının hazırlıklarını sürdüren Türkiye, dün yeni kurallar konusunda bilgilendirildi. Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularına hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin sunum yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gözübüyük'ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

KAPTANLARLA İLETİŞİM

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının da bu sayede sağlanacağı ifade edildi. Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi. A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yapılan sunumun ardından hakem Gözübüyük'e milli takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti.

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