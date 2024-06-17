TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Yılmaz Vural, internet yayını yapan bir medya platformuna verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek üzere Almanya'da olan tecrübeli teknik adam, son 6 ayda Menemen temsilcisinden tek kuruş para almadıklarını söyleyerek, "Orayı sevdik, kalmak isterim. Arzu ederler, bize talip olurlarsa ve şampiyon olma gibi niyetleri varsa seve seve devam ederiz. Beni bugüne kadar kimse aramadı" dedi. Vural'ın açıklamaların ardından gözler sarı-lacivertli kulübün yönetimine çevrildi. İzmir ekibinin taraftarları da sosyal medyada Vural'ın kalması yönünde görüş belirtti.