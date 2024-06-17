Trabzonspor’da Cham tamam gibi

Eski yıldızı Nwakaeme'yi tekrar kadrosuna kattığını açıklayan Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham'ı da transfer etmeye çok yaklaştı. Fransa Ligue 1'de küme düştükten sonra Cham'i ucuza bırakmak istemeyen Clermont yönetimi yüksek bonservis talebi devam etse de yapılan pazarlıklar sonucunda iki kulüp arasındaki rakamsal farklılıkların biraz daha azaldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki on numara için şartları zorlayan bordo-mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirip bir oyuncuyu daha sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.