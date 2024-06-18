Altay sessizliğe büründü

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi büyük belirsizlik devam ediyor. Şirketleşme kararı sonrası yatırımcı arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıkları konusunda planlama yapamıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer ve ekibinin sözleşmeleri ay sonunda sona erecek. Tecrübeli teknik adamın göreve devam edip etmeyeceği netleşmedi. Kurban Bayramı sonrası Altay'ın ligdeki rakiplerinin büyük bölümü yeni sezon çalışmalarına başlayacak. İzmir temsilcisinin ise sezona ne zaman ve hangi teknik direktör önderliğinde başlayacağı merak konusu oldu. Kadrosunda ayrılıklar yaşayan Altay çok hızlı bir şekilde yatırımcı bulup transfer yasağını açamazsa lige büyük handikaplarla başlayacak.