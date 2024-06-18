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Haberler Spor Altay sessizliğe büründü

Altay sessizliğe büründü

İzmir ekibinde yatırımcı, teknik direktör ve yeni sezon çalışmalarının tarihi netlik kazanmadı.

HABER MERKEZİ
Altay sessizliğe büründü
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi büyük belirsizlik devam ediyor. Şirketleşme kararı sonrası yatırımcı arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıkları konusunda planlama yapamıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer ve ekibinin sözleşmeleri ay sonunda sona erecek. Tecrübeli teknik adamın göreve devam edip etmeyeceği netleşmedi. Kurban Bayramı sonrası Altay'ın ligdeki rakiplerinin büyük bölümü yeni sezon çalışmalarına başlayacak. İzmir temsilcisinin ise sezona ne zaman ve hangi teknik direktör önderliğinde başlayacağı merak konusu oldu. Kadrosunda ayrılıklar yaşayan Altay çok hızlı bir şekilde yatırımcı bulup transfer yasağını açamazsa lige büyük handikaplarla başlayacak.
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