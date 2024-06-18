Aslan’dan yılın çalımı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak kapatan ve transfere ağırlık veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Forvet hattına muhakkak takviye yapmak isteyen sarıkırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldiği öğrenildi. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlayamayan Michy Batshuayi için temaslara başladığı iddia edildi.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Son iki sezondur sarı-lacivertli kulüpte forma giyen, ancak sözleşmesinin bitimimin ardından henüz anlaşma sağlayamayan futbolcunun da Aslan'ın ilgisine sıcak baktığı öğrenildi. Özellikle Arabistan takımlarından astronomik teklifler alan Belçikalı futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu, ancak Türkiye'de kalmak adına sarıkırmızılıların da teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

G.SARAY'IN ÇİLEĞİ MAGUİRE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tatil için Antalya'ya gittiği haberleri gündeme gelmişti. Ancak, dün basında yer alan haberlere göre Özbek'in hedefi transferdi. Sarıkırmızılıların savunmasında forma giyen Nellson ve Sanchez'in takımdan ayrılması beklenirken, Özbek ve kurmaylarının olası bu boşluğu Harry Maguire ile dolduracağı iddia edildi. Özbek'in oyuncunun temsilcisiyle Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve el sıkıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yaparak Manchester United'ın kapısını çalacağı belirtildi.