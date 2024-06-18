Buca Erol’u istiyor

TFF İkinci Lig takımlarından Bucaspor 1928'in dış transferde Giresunspor'dan ayrılan ön libero Erol Can Akdağ'a kanca attığı öğrenildi. Karadeniz ekibinde profesyonel olan 27 yaşındaki futbolcu nisan ayında sözleşmesini feshetti. Çankayaspor, Ağrı 1970 ve Tuzlaspor'da kiralık forma giyen Erol Can Akdağ, geçen sezon Giresunspor formasıyla Birinci Lig'de 12 karşılaşmada görev yaptı.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Erol Can'a 1'inci Lig'den de taliplerin olduğu iddia edilirken, küme düşen Giresun temsilcisi ile vedalaşan tecrübeli futbolcunun İzmir kulübüne gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan 3'üncü Lig ekibi Karabük İdmanyurdu; Bucaspor 1928'den Kerem Yorulmaz, Ege Okka ve kaleci Melih Ataş'la anlaştı. Kerem, geçen sezon Karabük kulübünde kiralık oynamıştı.