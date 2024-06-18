Fener-Madrid hattı

Süper Lig'de gelecek sezon direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe için yeni bir iddia İspanya'dan geldi. Sarı-lacivertliler takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirirken, Portekizli teknik adamın oluşturduğu liste dahilinde transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'nin bu bağlamda gözünü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e diktiği iddia edildi. Kanarya'nın Madrid ekibinden Çağlar Söyüncü, Joao Felix ve Alvaro Morata için girişimlere başladığı öne sürüldü.

MORATA'DA RAKİP ROMA

F.Bahçe'nin geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar'ı bu kez bonservisiyle almak istediği öğrenildi. Mourinho'nun Fenerbahçeli yöneticilerden Çağlar dışında iki isim daha istediği belirtildi. Bunlarında geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Felix ile Morata olduğu öne sürüldü. Portekizli teknik adamın Felix transferi için devreye girdiği ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Morata'da ise en büyük problemin Roma'nın da oyuncuyu istemesi olduğu belirtildi. Sarılacivertlilerin Avrupa Şampiyonası sona ermeden bu isimlerde ilerleme kaydetmek istediği iddia edildi.

LİSTE KABARIK

Fenerbahçe'de kurmaylar işlerini şansa bırakmamak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda alternatiflerini belirledi. Kanarya gündemine iki forvet oyuncusu aldı. Fenerbahçe yönetimi Everton'dan Beto ve Stuttgart forması giyen Türk asıllı golcü Deniz Undav ile temas kurdu. Beto geçen sezon 30 Premier Lig maçında 3 gol atarken, Deniz ise Stuttgart'ta iyi bir sezon geçirmiş ve 18 gol, 9 asistle oynamıştı. Sarı-lacivertlilerin iki isim ve kulüpleriyle temasları sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağı öne sürüldü.