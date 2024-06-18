KSK’de Ferdi’ye talip var

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapı patentli sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'a talip çıktı. Genç savunmacıyı Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'nın istediği iddia edildi. Bodrum temsilcisi kulüp yönetimini akaryakıt ve turizm alanında önemli şirketleri bulunan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün devralmasıyla son yıllarda büyük bir çıkışa geçerek ilk kez Süper Lig'e yükselirken, transferde ise yetenekli gençleri bünyesine katmaya başlarken yeşil-beyazlılar son olarak 21 yaşındaki Ferdi'ye kanca attı.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Karşıyaka'da geçen sezon ligde genç futbolcu statüsüyle bulduğu şansı iyi değerlendiren sol bek, 25 lig maçında görev yaptı. Daha önce Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerinin radarına giren defans oyuncusu için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu sezon da as kadroda oynatmayı planladığı Ferdi'yi satma düşüncesi olmayan Karşıyaka'nın ancak çok iyi bir teklif gelmesi ve sonraki transferinden pay karşılığında teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

YASİN KAMPTAN SONRA

Karşıyaka'nın geçen sezon başında kadroya kattığı deneyimli forvet Yasin Ozan'ın durumu kamptan sonra netleşecek. İzmir temsilcisinde rakip ağları 9 kez sarsan ancak sonrasında geçirdiği sakatlık sebebiyle ligde sezonu erken kapatan tecrübeli santrafor için Mustafa Reşit Akçay'ın kamptan sonra karar vereceği kaydedildi. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yasin sezon öncesi çalışmalarda sergileyeceği performansa göre kaderini çizecek.