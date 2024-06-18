Manisa FK kapış kapış

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Geçen sezon başında Kore Ligi ekiplerinden Gwangju'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ve siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Brezilyalı santrfor Sandro Lima'ya Süper Lig'den düşen Ankaragücü ile 1'inci Lig'de Play- Off oynayan Kocaelispor'un teklif sunduğu öğrenildi. Lima geçen sezon Manisa ekibi adına 31 maçta forma giyip 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DIALLO'YA ÇİFTE KANCA

Manisa FK'nın bir diğer hücum oyuncusu Demba Diallo'ya ise 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor ve Keçiörengücü kanca attı. Sağ kanatta görev yapan 23 yaşındaki Malili futbolcunun bonservis sorununu çözmesi halinde Bolu ekibine transfer olabileceği ifade edildi. Diallo geçen sezon 2 gol atıp, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.