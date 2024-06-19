A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı için hazırlıklara başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Gürcistan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.