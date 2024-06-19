A.Ordu’da yeni formül

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamaya hazırlanan Altınordu yıllardır devam ettirdiği altyapı ağırlıklı futbol yapısını değiştirerek yeni bir formül uygulamaya başladı. 1'inci Lig'de mücadele ettiği 9 sezonda bir kez bile yabancı futbolcu oynatmayan İzmir temsilcisi, ilk kez kadrosunun neredeyse yarısını gurbetçilerden oluşturacak.

HAYALİ RAFA KALKTI

Sözleşmesi biten 12 oyuncusuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, dış transferde pek çok futbolseverin tanımadığı 5 gurbetçi isimle el sıkıştı. Bu 5 isimleri de Almanya'da alt liglerde forma giyen futbolcular arasından seçen Altınordu, 3 gurbetçi transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar dış transferde Hüseyin, Bahattin, Emre, Ali ve Yusuf'la el sıkışan İzmir ekibinde geçen sezon kadroda yer alan İlkan ve Keni ile birlikte takımdaki gurbetçi oyuncusu 7'ye ulaştı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yıllar önce belirttiği tümü altyapı patentli kadroyla Avrupa kupalarında mücadele etme hayali bir türlü gerçekleşmedi. Kuruluşunun 100'üncü yılında Avrupa'da oynamayı hedeflerken geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşmekten kurtulan İzmir ekibinde altyapı patentli gençler bekleneni veremeyince gözden çıkarıldı. Altyapıdan yetişen 8 oyuncuyla yollar ayrıldı. Oyuncu satışı gerçekleşmemesi ve kulüp gelirlerinin düşmesi üzerine başkan Özkan maliyeti düşük gurbetçilerle altyapı oyuncularının harmanlandığı bir kadro kurulmasına karar verdi. "Bu toprakların çocuklarına güvenmeye ve hayatımı onlara adamaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çeken Başkan Özkan kulübün gelirlerini artırmak için yeniden 1'inci Lig'e yükselmeleri gerektiğini vurguladı.