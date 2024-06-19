Bodrum Halil’i istiyor

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, dış transferde gözünü yeni bir isme çevirdi. Pendikspor'la yollarını ayıran 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı gündemine alan yeşil-beyazlı ekip, transfer için düğmeye bastı. Görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edilirken, sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar sürecek Akbunar'ı kiralamak isteyen kurmaylar, bonservisi Eyüpspor'da olan oyuncu için İstanbul ekibinin kapısını çalacak. Geçtiğimiz sezon Pendikspor ile 37 maça çıkan ve 5 gol, 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Akbunar'ı takıma kazandırma konusunda kararlı olan kurmaylar, bir an önce transferi noktalamak istiyor.

GÖZ-GÖZ'DE BAŞLADI

İlk olarak kariyerinde Göztepe'de profesyonelliğe adım atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig tecrübesi yaşadı. Kiralık olarak bir dönem Elazığspor'da da oynayan Halil, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına transfer olup ardından yeniden Türkiye'ye döndü. Bu kez Eyüpspor'la anlaşan Halil Akbunar, geçen sezonu ise Süper Lig'de Pendikspor forması altında geçirdi.