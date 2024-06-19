Göz-Göz’de çifte bomba

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de iki isim daha gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı ekip, hem savunmaya hem de ortaya sahaya takviyeler yapmak için vites artırdı. İlk olarak Djalma Silva ile imzalayan Göz-Göz, geçen sezon Sivasspor'da oynayan 32 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile Catania forması giyen 31 yaşındaki İtalyan orta saha Stefano Sturaro'yu radarına aldı. Sivas ekibiyle sözleşmesi sona eren Aaron ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak. Bu sezon Sivas formasıyla 32 maça çıkan Aaron, 1 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Oyuncunun şu an boşta olması transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Defans hattını güçlendirdikten sonra orta alana iddialı bir ismi yerleştirmek isteyen İzmir ekibi, bonservisi 2026 yılına kadar Catania FC'de olan 31 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro ile temasa geçecek. Kiralama formülünü devreye sokmak isteyen yönetim, kariyerinde Juventus, Genoa gibi üst düzey kulüplerde oynamış oyuncunun tecrübelerinden faydalanmak istiyor.

ROMULO'NUN TALİPLERİ ÇOĞALDI

Geçen sezon devre arasında Brezilya ekibi Paranaense'den satın alma opsiyonlu olarak takıma kazandırılan Romulo Cardoso'ya Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi. Bitiriciliği ve üretkenliği ile geleceğin yıldızları arasında gösterilen 22 yaşındaki Sambacı, sarı-kırmızılı formayla kısa süre içinde adeta yıldız gibi parladı. Göztepe formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergileyerek birçok takımın transfer listesinde üst sırada yer alan oyuncunun İzmir ekibini bir aile olarak gördüğü ve gelecek sezonlarda Göztepe forması giymeye kararlı olduğu kaydedildi. Menajeri aracılığıyla Antalya ve Eyüp ekiplerinin teklifleri reddeden Romulo'nun Süper Lig'e odaklandığı kaydedildi.