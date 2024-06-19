Kaf-Kaf’ta Ergüllü iddialı

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefleyen, Basketbol Süper Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacak basketbol şubelerinde iddialı takımlar kurmaya çalışan Karşıyaka'da hareketli saatler yaşanacak. Başkan İlker Ergüllü yaptığı açıklamalarla bayramdan sonra gelecek sezonla ilgili çok önemli hamleler yapacaklarını ifade etti. Bombaların kısa süre sonra patlayacağını söyleyen Ergüllü, sosyal medyada yayımladığı mesajda futbol ve basketbolda transfer yasağı sıkıntılarının olmadığını belirterek önümüzdeki günlerden itibaren önemli takviyeler yapılacağını vurguladı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın üst liglerden önemli isimlerle temas halinde olduğu, imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi. Futbolda transfer dönemi resmi olarak 24 Haziran Pazartesi günü açılacak. Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu'nun da Euroleague'in önemli uzunlarından bir yabancı transferini bitirmek üzere olduğu ve imzaya kaldığı ifade edildi.

ENES'E BURSA KANCA ATTI

Karşıyaka'nın 2005-2006 sezonundan 18 yıl sonra ilk kez aynı ligde yer aldığı ezeli rakiplerinden Bursaspor'da da hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp ardından son 5 sene içinde 3'üncü Lig'e kadar düştükten sonra yardım kampanyası başlatan Bursaspor transfer yasağını açtı. Karşıyaka'nın şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olması beklenen Bursa temsilcisinin transfer listesine yeşilkırmızılılarla sözleşmesi devam eden takımın yıldızı Enes Nalbantoğlu'nu da aldığı, Kaf-Kaf'ın listesindeki birçok isme de kanca attığı öğrenildi.

BUCASPOR 1928'DE KADRO DAĞILABİLİR

TFF 2. Lig'de bir türlü istikrarı sağlayamayan Bucaspor 1928'de kadro yeniden dağılabilir. Geçen sezon devre arasında 11 as oyuncusunu kaybeden Bucaspor 1928'de sezonun tamamlanmasıyla takıma yeni katılan oyuncular da veda edebilir. Henüz sarı-lacivertli ekipte somut bir adım atılmazken, ödemelerini alamayan isimlerin yol ayrımına geldiği ifade edildi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın son haftalarda ödemelerin yapılmaması nedeniyle kazan kaldırdığı ve gelecek sezon Buca ile devam etmek istemediği öğrenildi. Sözleşmesi biten Korcan Çelikay, Efe Doğan, Sadi Karaduman, Erhan Çelenk gibi isimlerin kendilerine kulüp aradıkları öne sürüldü. Sözleşmesi devam eden diğer oyuncuların ise gelecek teklifleri değerlendirecekleri kaydedildi.

MENEMEN FK'DA KEMAL'E TALİP ÇOK

TFF 2. Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Menemen FK'da takımın golcü ismi Kemal Rüzgar'a talipler çoğaldı. Sezonun ilk yarısında oldukça suskun günler geçiren 'gol kralı' ünvanlı oyuncu, ligin ikinci yarısında attığı goller ile sezonu gol kralı olarak bitirmişti. Çıktığı 35 maçta 22 gol, 5 asistlik performans sergileyerek sarı-lacivertli ekibi sırtlayan Rüzgar'a 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile eski kulübü Boluspor'un talip olduğu ifade edildi. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden oyuncuyu takımda tutmak için yoğun çaba gösteren yönetimin, Kemal'in ücretinde artış yapacağı öğrenildi. Kemal'in ise 1. Lig'de oynamak istediği belirtilirken, bayramın ardından son kararını vereceği gelen bilgiler arasında.

TİRE HEDEFE KİTLENDİ

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Tire FK iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde İlhan Aslanoğlu, Murat Elkatmış, Umut Can Çoban, Kadir Mert Örentepe, Recep Kara ve Miran Avcı ile nikah tazeleyen sarı-kırmızılılarda bayramdan sonra dış transferde imzaların art arda atılması bekleniyor.

NAZİLLİ'NİN GENÇLERİ ŞAMPİYON OLDU

Nazıllı Belediyespor'un U12 ve U13 takımlarının ardından U11 Takımı da şampiyonluk sevinci yaşadı. Lig'in son haftasında Toscalı Stadı'nda Nazilli Kartalları ile karşılaşan Nazilli Belediyespor U11 Takımı, rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor U11 Takımı, ligde şampiyon oldu. Başarılı antrenör Semih Atıcı önderliğinde sezonu şampiyonlukla tamamlayan genç oyuncular büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda kupalarını Kulüp Başkanı Şahin Kaya ve Altyapı Koordinatörü Birkan Duran'dan alan gençler, şampiyonluğu doyasıya kutladı.