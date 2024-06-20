Dimitrov hamlesi

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Yeşilbeyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi 2025 yılına kadar süren 25 yaşındaki sol kanat Zdravko Dimitrov'u gündemine aldı. Bu sezon Sakaryaspor ile 18 maça çıkan ve attığı 2 gol ile dikkatleri üzerine çeken Dimitrov ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, oyuncu ile masaya oturacak. Olumlu dönüş gelirse Bulgar ekibiyle masaya oturacak yönetim, kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

BODRUM'A SICAK YAKLAŞIYOR

Profesyonel kariyerine Septemvri U19'da başlayan Dimitrov, Septemvri Sofya, Botev Vratsa, Loko Sofia, Spartak Varna formalarını da terletti. Türkiye'de oynamaya sıcak yaklaşan Dimitrov'un Süper Lig'de kendini gösterebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edilirken, oyuncunun bu sezon Levski Sofya'da düşünülmediği gelen bilgiler arasında. Yaklaşık 450 bin Euro piyasa değeri olan Dimitrov'u takıma kazandırma konusunda oldukça istekli olan yeşilbeyazlılar, daha sonra transferde rotayı savunmaya çevirecek.

BODRUM'A 2 HALİL BİRDEN

Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, Pendikspor'dan ayrılan Halil Akbunar'ın yanı sıra son olarak Hatayspor forması giyen Halil Dervişoğlu'na da kanca attı. Ligde öncelikle kalıcı olmak isteyen yeşil-beyazlıların iki oyuncu için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.