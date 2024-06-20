EURO 2024’ün enleri belli oldu

EURO 2024'de tamamlanan ilk grup maçları, "ilkler ve enlere" sahne oldu. Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Almanya Milli Takımı, İskoçya'yı 5-0 yenerek açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti alırken, 36 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann ise en genç teknik direktör oldu.

RONALDO'DAN YENİ REKOR

İspanyol Lamine Yamal ise 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek en genç futbolcu ünvanını kazandı.Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti. Ronaldo 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olmayı başarırken, vatandaşı Pepe ise organizasyon tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti.