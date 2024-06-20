F.Bahçe’nin hedefi Lukaku

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mourinho'nun gelişi sonrası yıldız transferleri için düğmeye basan Fenerbahçe'nin, deneyimli teknik adamın Roma'dan öğrencisi olan Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edildi. İtalya'da yayın yapah Il Corriere della Sera, sarı-lacivertlilerin Lukaku için hala devrede olduğunu yazdı.

SICAK BAKIYOR

Haberde Jose Mourinho'nun yıldız golcünün transferini reddetmesine rağmen kendisini Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi yapacağını yazdı. Öte yandan Lukaku ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Şu an Belçika formasıyla Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Lukaku'da transfere sıcak bakıyor.