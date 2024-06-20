Göz-Göz’e Meksikalı yıldız

Trendyol Süper Lig'de fırtınalar estirmeye hazırlanan Göztepe, orta sahaya takviye için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, şu an FC Juarez forması giyen 30 yaşındaki Meksikalı ön libero oyuncusu Javier Salas için girişimlere başladı. Şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, deneyimli ismin nabzını yoklayacak. Bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada orta alanda etkileyici bir oyun sergileyen Salas, birçok takımın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ön liberonun yanı sıra orta sahada da etkili bir futbol oynayabilen Salas ile ilgili somut adımların önümüzdeki hafta içi atılması bekleniyor.

MEKSİKA DIŞINA ÇIKMADI

Profesyonel kariyerine Dorados 2'de başlayan Salas, Dorados Sinaloa, Club Tijuana, Atlas, CD Cruz Azul, Puebla FC, gibi takımların da formasını terletirken, kariyerinin en parlak sezonunu 2020-22 yılları arasında Puebla'da geçirdi. Profesyonel kariyerinde Meksika dışına hiç çıkmayan Salas, Meksika U23 milli takımında da 2 kez forma giyme başarısı gösterdi. Oyuncunun şu an boşta olması ve bonservis engeli olmaması ise transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça yükseltiyor.

Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değerinin 1.20 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Salas, kariyerinin en parıltılı döneminde 2.50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak iddialı bir grafik çizmişti.

SOLET DE TAMAM

Göztepe, aradığı orta sahayı Bulgaristan'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Djalma Silva transferinin ardından yeni bir ismi daha takıma kazandırdı. İzmir temsilcisi, son olarak Slavia Sofya forması giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Isaac Solet'i transfer etti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ufak pürüzler nedeniyle transfer ertelenmişti. Aksaklıkları halleden kurmaylar, hafta sonundan önce oyuncuya resmi olarak imzayı attıracak. Göz- Göz'ün son hamlesi olan Solet'in yaklaşık 100 bin Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.