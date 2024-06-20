  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kapıdaki tehlike

Kapıdaki tehlike

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay’ı yeni bir korku sardı. Ciddi bir borç yüküyle küme düşen siyah-beyazlılara geçen sezon olduğu gibi yine puan silme cezası gelebilir.

HABER MERKEZİ
Kapıdaki tehlike
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altay'ın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da FIFA'dan puan silme cezaları alabileceği vurgulandı. Özellikle Süper Lig'e yükseldiği 2020- 21 ve Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonlarında yaptığı transferler nedeniyle büyük borç yükü altına giren İzmir temsilcisinin FIFA'da 22 dosyası birikti. Eski yabancı oyuncuların alacakları ve dövizin değer kazanması nedeniyle gün geçtikçe sıkıntıları katlanan Altay'ın son yapılan şirketleşme kongresinde toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmıştı. İzmir ekibinin eski futbolcularına 372 milyon TL borcu bulunduğu bildirildi. Altay'ın başka kulüplere bonservis borcunun ise 57 milyon TL olduğu kaydedildi. Altay'ın borç yükünün önemli bir bölümünü ise yönetici alacakları oluşturuyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA