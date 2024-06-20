Panzer acımadı

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ev sahibi Almanya ikinci maçında Macaristan'ı da 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Stuttgart Arena'da oynanan maça baskılı başlayan Panzerler, 12'de Havertz ile mutlak golü kaçırdı. 22'de İlkay'ın kazındığı topu ceza alanına ortaladı. Musiala yakın mesafeden vuruşuyla Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. 26'da Macaristan'ın kazandığı serbest atışta Szoboszlai'nun şutunu kaleci Neuer güçlükle çeldi. Dönen topu bu kez Varga tamamladı. Neuer harika bir refleksle yine gole izin vermedi. 45+2'de Szoboszlai'nin serbest atışında Adaml Nagy topu indirdi. Bolla'nın şutunda top ağlara gitti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİYDİ

55'te Wirtz'in ara pasında İlkay'ın ortasında kaleci Gulacsi topu yumrukladı. Kroos topa gelişine sert vurdu. Kaleci Gulacsi iki hamlede topa sahip oldu. 67'de sol kanattan Mittelstadt topu yerden ceza alanına gönderdi. İlkay farkı ikiye çıkardı: 2-0. 74'te Kimmich'in şutunda kaleci Gulacsi topa sahip oldu. Maçı Almanya 2-0 kazandı.

ADIM ADIM SON 16'YA

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, 5-1'lik İskoçya zaferinin ardından, dün de Macaristan'ı 2-0'lık skorla geçerken, adım adım son 16'ya yürüyor. Grupta puanını 6'ya çıkaran Panzerler, ikide iki yaparak büyük oranda son 16 Turu'nu garantiledi. Elemelerden grup lideri olarak gelen Macaristan ise iki maçta da sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.